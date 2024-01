Cristiano Ronaldo ha regalato una Porsche Cayenne alla mamma per il compleanno: il video

Cristiano Ronaldo ha voluto fare un bel regalo di compleanno alla propria mamma, la signora Dolores: una Porsche Cayenne. L'asso della nazionale portoghese, da un anno a questa parte in Arabia Saudita, non ha badato a spese per celebrare la donna che l'ha messo al mondo.

E così che lo scorso 1 gennaio 2024, quando appunto si è festeggiato il compleanno di Dolores, si è tenuta una mega festa in quel di Madeira, la città natale dell'ex attaccante di Manchester United, Juventus, Real Madrid e Sporting Lisbona, con tanto di super regalo: una Porsche Cayenne per cui di recente è stato svelato il modello S-E Hybrid.

Cristiano Ronaldo ha scelto una classica colorazione nera con tanto di vistoso fiocco rosso e il momento della consegna del regalo è stato immortalato in un video (che trovate qui sotto), in cui si vede la madre di CR7 con le chiavi del suo nuove bolide, mentre si avvicina incredula al SUV tedesco, a fianco di Angel dos Santos Aveiro, il figlio più grande dell'asso del pallone nonchè suo nipote.

Cristiano Ronaldo si è però voluto superare ed ha deciso di omaggiare anche il cantante presente alla festa, Luan Santana (amico d'infanzia del calciatore), regalandogli un Rolex, fra gli orologi di maggior pregio al mondo.

Ovviamente i soldi non sono mai stati un problema per Cristiano Ronaldo, tenendo conto che possiede una Bugatti da 10 milioni di euro, più altre hypercar super esclusive ma anche ville, tenute, yacht e orologi da mille e una notte.

Inoltre, è sempre stata nota la sua generosità nei confronti dei famigliari, non rinnegando mai le sue umili origini. Così che in occasione del 69esimo compleanno di mamma Dolores, ha deciso di non lasciare nulla al caso, organizzando un super party con tanto di regali a dir poco incredibili, cose che forse noi comuni mortali non potremo mai capire fino in fondo.