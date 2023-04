Cristiano Ronaldo avvistato con la sua Bugatti da 10 milioni di euro a Madrid

Cristiano Ronaldo, come è ben noto a tutti gli appassionati di auto, vanta un parco fuoriserie davvero incredibile. Fra le vetture possedute anche una super esclusiva Bugatti Centodieci del valore di ben 10 milioni di euro.

Assieme alla Bugatti Chiron Profilee, l'auto più costosa di sempre, la Centodieci rappresenta il non plus-ultra delle hypercar e la scorsa settimana è stata avvistata per le strade del capoluogo spagnolo, guidata dall'ex asso di Juventus, Manchester United, Real Madrid e Sporting Lisbona.

E' una vettura che è stata prodotta in soli dieci esemplari, tutti venduti nonostante l'esorbitante prezzo di listino, e CR7, attuale attaccante dell'Al Nassr, prima divisione dell'Arabia Saudita, la possiede dalla fine del 2022, poco prima che iniziassero i campionati del mondo in Qatar dello scorso inverno.

La Bugatti in questione deve il suo nome alla mitica EB110, essendo una sua riedizione. Per chi non la conoscesse si tratta della mitica supercar lanciata nel 1991 e disegnata dal compianto Nicola Materazzi, papà anche della Ferrari F40.

La Bugatti di Ronaldo venne presentata ufficialmente nel 2019, quindi realizzata in dieci unità nei successivi tre anni, e si tratta di una fuoriserie non soltanto a livello estetico ma anche motoristico. Sotto il cofano, infatti, la Centodieci vanta un mostruoso motore W16 da 8.0 litri con quattro turbocompressori che sviluppano un totale di 1.600 cavalli.

Raggiunge i 100 km/h nel giro di soli 2,4 secondi, mentre arriva ai 200 chilometri all'ora in 6,1 secondi e ai 300 in 13,1, per toccare poi una velocità massima di 380 km/h.

Cristiano Ronaldo, giusto per non farsi mancare nulla, ha deciso di regalarsi la numero 7 delle dieci prodotte, con una rifinitura in color quarzo bianco e targa portoghese: inconfondibile. Come detto sopra, l'attaccante lusitano possiede svariate fuoriserie fra cui una Ferrari F430, una Lamborghini Aventador, una McLaren Senna e molte altre ancora.