Cristiano Ronaldo ha acquistato una nuova Lamborghini da 650 CV

Immaginate cosa potreste fare con un budget pressappoco illimitato, quali supercar potreste comprare con lo stipendio annuale di Cristiano Ronaldo per esempio, che al Manchester United porta a casa 20 milioni di sterline a stagione, poco più di 23 milioni di euro. Ebbene il campione vi dà un'idea portando un nuovo bolide nel suo garage.

Non è la prima volta che parliamo del garage da sogno di CR7, il cui valore stimato è di oltre 20 milioni di euro in totale. Sappiamo che nella sua collezione figura una Mercedes Classe G Brabus, una Bugatti Chiron da svariati milioni di euro, una Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport e potremmo continuare ancora.



Citiamo giusto una delle ultime arrivate, quella Ferrari Monza SP2 che Ronaldo aveva ritirato direttamente a Maranello, incontrando i piloti di F1 del cavallino rampante. Ebbene la collezione di CR7 ha appena guadagnato una nuova supercar: possiamo immaginare che la Ferrari Monza SP2 non sia proprio un'auto comodissima per l'uso quotidiano, soprattutto d'inverno e in un Paese freddo come il Regno Unito.



Per questo motivo il campione avrà sentito l'impellente bisogno di acquistare una nuova Lamborghini Urus, un SUV sportivo argento metallizzato da 650 CV e 850 Nm di coppia. Oltre 300 km/h la velocità massima, anche se il costo - in relazione al portafogli di Ronaldo - non è neppure esagerato: poco più di 180.000 euro. Trovandosi nel Regno Unito, la vettura ha ovviamente la guida a destra, ma visto anche il passato del calciatore nello United dovrebbe essere abbastanza abituato...