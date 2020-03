Cristiano Ronaldo acquista l'incredibile Bugatti Centodieci: ecco l'indiscrezione

La Bugatti Centodieci è una hypercar favolosa, e potete ammirarla grazie alle riprese effettuate lo scorso anno da parte di Supercar Blondie, YouTuber e grande appassionata di motori. In pratica si tratta di una variante pesantemente modificata della Chiron.

Prima di passare al succo della notizia ecco un po' di numeri: parliamo di un mostro da 1.600 cavalli di potenza generati da un enorme motore W16 da 8,0 litri e dotato di ben quattro compressori. Il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 2,4 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 380 km/h. Lo scopo della Centodieci è però un altro, e cioè quello di omaggiare alla grande la storica EB110 del 1991. Ovviamente tutto questo ha un prezzo, e cioè 8,9 milioni di dollari per ognuno dei 10 esemplari costruiti.

Adesso però tra i pochissimo fortunati acquirenti pare esserci anche Cristiano Ronaldo, fenomeno indiscusso della Juventus e uno dei più grandi marcatori della storia del calcio. TheSupercarBlog riporta infatti che il portoghese avrebbe piazzato l'esoso ordine, e starebbe aspettando la vettura per affiancarla alle sue Veyron e Chiron, così come a tutte le altre auto esotiche di sua proprietà.

I ragazzi di Carscoops si sono subito attivati per provare a confermare o smentire la notizia ma, come c'era da aspettarsi, la casa automobilistica francese non ha voluto rilasciare informazioni sugli acquirenti individuali. Scelta assolutamente rispettabile e condivisibile, ed ecco le parole di un portavoce Bugatti:"Cristiano Ronaldo è parte della famiglia Bugatti, dal momento nel quale possiede sia una Veyron che una Chiron nel suo impressionante garage, e le ha mostrate lui stesso in più occasioni. Non possiamo fare commenti però, poiché la nostra policy non ci consente di esprimerci su cosa i nostri clienti o eventuali tali abbiano comprato."

Per concludere vi rimandiamo ad una estrosa modifica al sistema di scarichi di una Bugatti Veyron, ricreato interamente in leggerissimo titanio.