Crisi Volkswagen: la transizione termico-elettrico non sta andando come previsto?

Nonostante le vendite di elettriche siano aumentate rispetto al 2022, i vertici di Volkswagen non sembrano affatto soddisfatti dai risultati ottenuti negli ultimi tempi dal gruppo, e lo si capisce chiaramente dal discorso infuocato del CEO Thomas Schafer ai dirigenti.

Come riferito da numerosi media di settore, a cominciare dall'autorevole Autocar, il capo di VW avrebbe parlato per circa un'ora della situazione problematica che sta vivendo il gruppo nel provare ad affrontare la transizione da termico ad elettrico, sfida tutt'altro che semplice.

“Il tetto sta andando a fuoco”, sono le parole usate da Schafer a sottolineare la gravità della situazione. Il manager tedesco ha chiesto un blocco immediato delle spese, spiegando che "Stiamo lasciando che i costi diventino troppo alti in molte aree".

Che qualcosa stesse andando storto in casa Volkswagen lo si era capito dalla recente riduzione dei turni di lavoro, per via degli scarsi ordini delle ID, ma di fatto con tali indiscrezioni si è avuta la conferma.

Schafer ha spiegato che le prossime settimane per VW saranno "molto difficili" e ha invitato i suoi dirigenti ad ottenere delle "piccole vittorie". Inoltre ha pianificato l'introduzione di una nuova serie di "programmi di performance" con l'obiettivo di far risparmiare all'azienda fino a 10 miliardi di euro nei prossimi tre anni.

Non è ben chiaro se lo scenario descritto faccia riferimento solo ed esclusivamente alle elettriche, fatto sta che le ID non sembrano aver fatto presa fuori dai confini nazionali così come sperato. Se in Germania a giugno le ID.4 e 3 sono andate tutto sommato bene, piazzandosi dietro Tesla, negli altri mercati i risultati non sono stati così positivi.

A tutto ciò si aggiunge anche una crisi di Golf, che in attesa del nuovo modello 2024 senza cambio manuale, sta perdendo posizioni in classifica in questo 2023, confermando un trend negativo già visto l'anno scorso.

Anche in Cina VW non sembrerebbe passarla al meglio, così come dimostrato dal recente taglio di prezzo sui suoi modelli redditizi per restare competitiva. "Le nostre strutture e processi sono ancora troppo complessi, lenti e poco flessibili", ha affermato ancora Schafer, appellandosi allo "spirito di squadra VW ora più che mai".

Il direttore finanziario della casa automobilistica, Patrik Andreas Mayer, ha gettato benzina sul fuoco: "La nostra attività di veicoli non va bene, le parole di Schaefer sono l'ultima chiamata".