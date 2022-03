Crisi ucraina minaccia mercato automotive: si manifesta carenza di neon per produrre chip

Non bastava l’aumento di prezzo per litio e petrolio a peggiorare la situazione del mercato automotive. Complice la crisi in Ucraina ora in corso, il mondo delle automobili subirà un altro, duro colpo a causa della futura carenza di neon, elemento necessario nella produzione dei microchip.

L’intero mondo tech e auto, come ripreso anche da Automotive News, si troverà dunque costretto ad affrontare l’assenza di neon sul mercato. L’Ucraina, infatti, è il paese responsabile della fornitura del 70% del neon in tutto il mondo, materia prima essenziale utilizzata per la produzione di microchip. Pertanto, mentre la condizione della catena di approvvigionamento migliora con il passare del tempo dopo numerosi mesi di rallentamenti dovuti alla pandemia di COVID-19, un nuovo fattore lascia il mondo in una posizione più difficile.

La CEO del Center for Automotive Research, Carla Bailo, ha spiegato ad Automotive News: “Naturalmente, le persone cercheranno fonti alternative di neon il più rapidamente possibile, ma non è qualcosa che può essere semplicemente trovato da un giorno all’altro”. Sarà doveroso quindi ricostruire l’intera catena di approvvigionamento trovando nuove fonti di neon per soddisfare la domanda attuale. Fortunatamente, report di mercato suggeriscono che diversi produttori avrebbero accumulato neon negli ultimi mesi, ancora quando il conflitto sembrava distante, ma non sarà una soluzione valida sul lungo termine.

Tra l’altro, nel mentre, Porsche e BMW hanno dovuto interrompere la produzione di auto in alcuni stabilimenti proprio a causa del conflitto russo-ucraino.