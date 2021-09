Crisi petrolifera UK: proprietario di Tesla prende in giro gli altri automobilisti

Nel caso in cui masticaste un po' di inglese potreste notare voi stessi, attraverso il video TikTok in fondo alla pagina, che il proprietario di una Tesla Model 3 ha appena preso in giro gli automobilisti in possesso di vetture con motore a combustione interna.

Lo scherzo è rivolto ai possessori di auto tradizionali in Gran Bretagna, poiché la recente crisi del petrolio UK ha portato ad una forte carenza di benzina e diesel presso alcune stazioni di servizio del Paese. Ovviamente non potevano non formarsi delle importanti code sugli spiazzali adiacenti i distributori (la Porsche 912 con motore Tesla di Jay Leno non avrà di questi problemi), e qualcuno ha pensato di prendersi gioco di loro.

A quanto pare la breve clip è stata registrata a Swansea, in Galles, dove il protagonista si è ripreso proprio di fianco ad una pompa di benzina con una tanica in pugno. All'inizio, uscendo dall'abitacolo, si è chiesto se non fosse meglio riempirla ma, avendo un'auto completamente elettrica, è tornato indietro con fare ironico.



Mentre scriviamo la condivisione ha raggiunto quota 1,2 milioni di visualizzazioni e centinaia di commenti. Molti utenti si sono uniti allo scherzo, ma tanti altri hanno risposto in modo indiscutibilmente piccato. Ecco due esempi:"La crisi dell'elettricità sarà la prossima", oppure:"se il conducente di una Tesla fa l'idiota, scollegategli semplicemente la macchina dalla colonnina quando si allontana."



La provocazione insita nel video è palese, e le scuse di chi l'ha pubblicato non sono servite a molto. Probabilmente l'utente ha pubblicato la clip con un pizzico di ingenuità e, sa da una parte comprendiamo la frustrazione delle molte persone che si sono dette offese, dall'altra condanniamo senza se e senza ma i commenti più aggressivi.



Dal nostro canto speriamo che la situazione possa distendersi quanto prima, e che i proprietari di veicoli con motore tradizionale riescano a fare il pieno come hanno sempre fatto. Nel frattempo governo britannico ha già provato a mettere una pezza al problema, e le compagnie dicono che la crisi del petrolio in UK finirà presto.