Crisi particolare per Ford: mancano gli iconici ovali blu per le auto

Se da una parte Volkswagen teme la carenza di chip, definita dal produttore tedesco come la “nuova normalità”, dall’altra anche Ford sta assistendo a un problema non indifferente: a Detroit mancano ovali blu da installare sulle automobili.

Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal citando fonti anonime, la casa automobilistica di Detroit starebbe avendo problemi con la catena di approvvigionamento relativa ai badge blu, presenti in tutti i veicoli Ford. Anche un portavoce del colosso statunitense ha poi confermato questo problema, senza tuttavia rivelare il numero specifico di veicoli interessati. Al contempo, peraltro, risultano mancare badge per identificare i nomi dei modelli.

Il motivo principale di questa carenza di ovali non è stato confermato; tuttavia, un fornitore del Michigan avrebbe palesato la limitazione delle operazioni relative alla produzione di badge per Ford a causa di controversie con le autorità statali. Ford per ora ha rifiutato di commentare la questione.

Questo disguido è comunque ritenuto minore dagli analisti, i quali prevedono un arrivo tempestivo degli iconici ovali blu per tutti i mezzi interessati. Per ora, comunque, c’è solo la conferma che i disagi lato produzione e catena di approvvigionamento coinvolgono anche elementi minori di vario tipo bloccando l’approdo di nuovi veicoli sul mercato.

