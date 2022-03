La crisi del Nickel non affligge Tesla: ha stipulato accordi segreti con diversi fornitori

Il conflitto russo-ucraino imperversa ormai da più di un mese e ha creato non pochi problemi anche in tutta un’altra serie di settori, tra i quali quello automobilistico, con molte case costruttrici che si sono trovate ad aver grossi problemi di approvvigionamento delle materie prime, mentre Tesla sembra non risentirne.

Tesla era già riuscita a limitare i danni con la crisi dei chip (che non è ancora terminata del tutto), ma il problema attuale riguarda le forniture di nickel di cui la Russia è il più grande produttore, e il cui prezzo è salito del 30% rispetto al periodo antecedente al conflitto. Ebbene, si dà il caso che questo materiale sia anche un componente chiave per la produzione delle batterie delle auto EV, ma anche in quest’occasione per Tesla non sarà un grosso problema grazie alle scelte fatte dall’azienda nell’ultimo biennio.

Stando a quanto dichiarato una fonte sconosciuta ai microfoni di Bloomberg, pare che la casa di Palo Alto abbia diversi accordi segreti sulla fornitura di nickel già dal 2021, tra i quali c’è anche Vale SA, un gigante del settore. Tesla ha sempre messo in prima linea la sicurezza delle proprie linee produttive, a differenza di altri marchi, e ancora una volta questo modus operandi le permette di proseguire il suo operato senza indugio nonostante il momento storico.

A gennaio ad esempio, Tesla aveva acquistato 75.000 tonnellate di nickel da un progetto sviluppato in Minnesota da Talon Metal Corporation, ma ha anche altri accordi con compagnia mineraria BHP Group, che recupera i materiali dall’Australia e opera anche nella Nuova Caledonia. La mancanza di nickel potrebbe comunque diventare un problema serie, e infatti Elon Musk fa sapere che Tesla sta lavorando a nuove batterie al manganese.