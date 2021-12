Crisi delle due ruote: le navi con le bici ferme per mesi fuori dai porti

Lo scorso mese di settembre ci siamo occupati di un problema che sta colpendo moltissimi appassionati italiani: è difficilissimo avere entro breve tempo una nuova bicicletta, soprattutto se di media e alta fascia. Il motivo è da ricercarsi nelle difficoltà produttive ma non solo: anche le spedizioni sono bloccate.

Per saperne di più potete leggere Dov'è la mia bicicletta? Nel frattempo abbiamo un aggiornamento della storia che ci arriva dagli Stati Uniti, in Europa però il meccanismo funziona in maniera simile. Ride1Up, una compagnia che si occupa di biciclette elettriche, ha scritto a quegli utenti che avevano ordinato un loro popolare modello per averlo entro Natale. Purtroppo così non sarà e l'azienda spiega il perché in una mail.



"Grazie per aver dimostrato interesse e aver sostenuto la nostra nuova Roadster V2 - Gravel Edition" scrivono i ragazzi di Ride1Up, "vogliamo però porgere le nostre più sentite scuse per il ritardo nella consegna. Sembra che i modelli non verranno consegnati prima del 31 dicembre 2021 ma ci vorrà gennaio 2022. Con la Pandemia riuscivamo a ottenere i materiali entro 4 settimane, ora siamo saliti a 4-8 settimane, se non oltre. Inoltre il porto di Long Brach ha un grosso problema di accettazione delle navi, la nave con le nostre e-bike ha lasciato le fabbriche a metà ottobre ma è da metà novembre che gira intorno alla spiaggia di Long Beach perché non può attraccare."



Una situazione davvero surreale che l'azienda ha documentato con una immagine allegata. Per scaricare i prodotti, una nave aspetta presso il porto di Long Beach circa un mese, un ritardo che si aggiunge al già grave problema delle forniture. A chi aveva acquistato una Roadster V2 - Gravel Edition per Natale, la compagnia farà avere una brochure digitale da condividere con il destinatario del regalo, speriamo però che tale situazione (delle spedizioni come della crisi dei chip 2021) possa normalizzarsi quanto prima, anche per noi europei.