Crisi del clima, Vettel e lo scenario peggiore: 'La Formula 1 potrebbe essere bannata'

La crisi del clima è evidente e sotto gli occhi di tutti. Gli eventi atmosferici estremi sono all'ordine del giorno e le temperature record di queste ore, 42 gradi a Roma, ne sono l'ennesima chiara conferma.

Per proteggere dal caldo le auto elettriche si possono mettere in pratica alcuni consigli, ma è logico che bisogna fare di più per contrastare un cambiamento climatico che sta mettendo sempre più a rischio le nostre vite nonché la fauna e la flora.

Ecco perchè secondo Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo di Formula 1 con RedBull e da qualche anno a questa parte attivista pro-clima, non è da escludere che in futuro i governi possano decidere di bannare le monoposto di F1 in favore appunto del rispetto per l'ambiente.

“Il Gp di Imola 2023 è stato annullato, ovviamente, così come Goodwood sabato – ha detto l’ex pilota – penso che ci sia una correlazione tra il clima estremo e il mondo che cambia e si riscalda. Quindi, a patto che non si guardi completamente altrove, credo che la crisi climatica abbia un impatto su molte persone già oggi, in molti luoghi del mondo”.

E ancora: “Quest’anno c’è stata la gara di Miami che ha rappresentato una minaccia perché due o tre settimane prima era allagata e la pista era sott’acqua, quindi la gara avrebbe potuto essere annullata se fosse accaduta tre settimane prima. In Canada ci sono stati gli incendi boschivi che, se i venti fossero durati un po’ di più, probabilmente Montreal sarebbe stata cancellata dal calendario. Quindi è una minaccia reale”.

Quindi Vettel conclude dicendo: “Bisogna riconoscere che il mondo sta cambiando e ha un impatto sulle nostre vite. Temo che la minaccia più grande sia quella che a un certo punto i governi guardino alle cose che possono vietare, e forse il motorsport potrebbe essere una di queste. Non voglio che ciò accada, perché penso che sia un grande sport. Ci sono molte persone che vengono qui, che amano stare qui, che si divertono, quindi sarebbe un peccato perdere tutto questo perché non possiamo più permettercelo”.