Crisi dei chip e scorte limitate: il prezzo delle auto usate decolla

La pandemia globale ha stravolto il mercato dell'automobile. L'iniziale riduzione della domanda ha portato i produttori di chip a chiudere i rubinetti, una mossa che è risultata un boomerang nel momento in cui la domanda è tornata a livelli pre-pandemia.

Stando a Car and Driver il prezzo medio delle auto usate è salito a 27.500 dollari negli Stati Uniti, un aumento di 500 dollari rispetto allo scorso mese. I dati provengono da un'analisi di Black Book che ha tenuto conto dei concessionari in franchising e indipendenti, andando a coprire il 95% dei veicoli usati in vendita negli Stati Uniti.

Il rincaro è dovuto anche al minor numero di auto nuove in vendita. Senza di esse il mercato dell'usato tende a stagnarsi, facendo segnare il 16% in meno di auto in vendita rispetto ad inizio 2020.

Secondo Kelley Blue Book le auto sotto i 10.000 dollari sono le più difficili da trovare, rendendo la fascia più bassa del mercato terreno per repentini aumenti di prezzo. Black Book afferma che i prezzi delle vetture usate sono aumentati del 35% rispetto ad inizio anno.

Pur essendo un mercato decisamente diverso anche in Europa vige una condizione simile: AutoScout24 ha calcolato un aumento dei prezzi nell'usato del 18% rispetto ai dati dello scorso anno. In Italia le regine dell'usato sono Fiat 500X e Fiat 500, secondo uno studio condotto da BrumBrum.