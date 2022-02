La crisi dei chip non è uno scherzo: questo piazzale è pieno di Ford Bronco in attesa

Questi due anni di pandemia sono stati deleteri per tutti i settori economici, ma in particolare per quello automobilistico, e purtroppo la situazione non è ancora tornata alla normalità. Il 2022 sarà l’anno più difficile per l’auto, con i prezzi del petrolio e delle batterie che sono alle stelle, a cui si aggiunge il problema dei chip.

Nonostante sia passato un po’ di tempo, questi mancano ancora, e sebbene questa crisi possa sembrare a tratti astratta per alcuni, dal mondo arrivano alcune testimonianze che aiutano a visualizzare quelle che sono le conseguenze di tale problema. L’ultima arriva dal Michigan, e più in particolare da un piazzale nei pressi dello stabilimento di assemblaggio Ford, che è completamente occupato da centinaia di Ford Bronco ferme in attesa di ricevere il proprio chip per poi andare in produzione.

Quando vi dicono che una vettura potrebbe tardare ad arrivare per colpa della crisi, sappiate che probabilmente si trova in uno stato analogo a quando vedete in questo filmato. Le vetture sono praticamente pronte, ma manca quel componente tanto piccolo quanto necessario perché l’auto possa definirsi pronta per circolare su strada.

Come sappiamo, questo problema ha portato anche altri effetti, come un’impennata dei prezzi delle auto usate, ma anche problemi per coloro che avevano l’auto dal meccanico, dato che le auto rimangono ferme in riparazione per settimane. Soltanto un costruttore sembra non conoscere crisi: Tesla riesce ad andare avanti perché ha un asso nella manica.