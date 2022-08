Altro che crisi dell'automotive: i costruttori guadagnano più di prima

L'industria automotive sta vivendo uno dei peggiori periodi degli ultimi 30 anni. Il COVID-19 e la guerra in Ucraina hanno piegato l'industria negli ultimi due anni, mentre il grande pubblico ha sempre meno denaro da spendere. Nonostante questo però le compagnie incassano più soldi di prima: com'è possibile?

Il mese di giugno 2022 è stato particolarmente nero per il mondo automotive (a giugno 2022 mercato auto a -15%). In Europa sono state immatricolate soltanto 886.510 auto, il risultato peggiore dal 1996. Nonostante questo però si sta verificando un paradosso: i costruttori guadagnano più di prima ed è merito dei modelli più accessoriati e ricchi delle loro gamme. Vista la scarsa disponibilità di chip, le compagnie si stanno focalizzando soprattutto su modelli di alta fascia (che sono anche quelli con margini di profitto maggiori), mettendo da parte quelli meno costosi e remunerativi.

Grazie a questo stratagemma Volkswagen, Renault e Stellantis hanno fatto registrare margini in crescita nei primi sei mesi del 2022: il marchio tedesco ad esempio ha fatto segnare un +10%, i francesi di Renault +4,7%, mentre Stellantis ha addirittura toccato il +14,1%. Hanno fatto ancora meglio i marchi del lusso: i margini di guadagno di Rolls-Royce hanno superato il 20% con un sonoro +50% in termini di veicoli venduti, Bentley si è attestata al 23,3%. Tesla non ha mai prodotto così tante auto come a giugno 2022. Per il mercato del lusso e di alta fascia dunque non sembra esistere crisi, neppure in questo nefasto 2022.