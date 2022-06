Crisi auto Russia: Lada produce veicoli senza airbag che non soddisfano standard emissioni

La storica vendita di Lada e AvtoVAZ alla città di Mosca da parte di Renault è stata una decisione difficile che colpisce il produttore francese e, più di tutti, la stessa industria automobilistica russa. Al momento, infatti, Lada è costretta a produrre veicoli senza misure di sicurezza e incapaci di soddisfare gli standard sulle emissioni.

Secondo quanto riportato da Autoblog, la casa automobilistica russa ha deciso di introdurre una nuova variante della Lada Granta, la "Classic", progettata per essere realizzata soltanto con parti locali o prodotte da paesi alleati. Il prezzo? 761.000 rubli o 13.000 Dollari circa al cambio attuale, ma occhio ai compromessi. La Lada Classic è infatti senza ABS, airbag lato passeggero e aria condizionata, ha un motore quattro cilindri da 1,6 litri da 90 CV e soddisfa solamente le normative sulle emissioni del 1996.

Al contempo, le parti sono sempre più difficili da reperire e le riparazioni stanno diventando sempre più costose: un tassista ha rivelato che, ora come ora, i concessionari sono inutili e se il veicolo si guasta ci sono mesi di attesa. Inoltre, è inevitabile incorrere in meccanici che giocano sulla speculazione con l’intento di trarre il profitto maggiore possibile; o ancora, si parla di numerosi furti presso i garage da parte dei soliti banditi ignoti.

David Ward, presidente esecutivo del Global New Car Assessment Program, ha dichiarato alla NBC che questo è un “passo ironico e retrogrado” per la Russia, peraltro ora vicepresidente del Forum mondiale delle Nazioni Unite per l'armonizzazione della regolamentazione dei veicoli. Sarà interessante vedere come si evolverà questa crisi nel paese.

