Crisi auto elettriche in Italia: e se fossimo 'semplicemente' un Paese di poveri?

Non scopriamo l'acqua calda se vi diciamo che in in Italia le auto elettriche sono un flop: solamente il 4% del mercato è caratterizzato da EV, un numero troppo basso anche se comunque in miglioramento rispetto a solo fino a pochi anni fa.

Ma cosa si nasconde dietro questa riluttanza degli italiani verso le auto elettriche? C'è molto scetticismo e disinformazione, sia chiaro, spesso e volentieri circolano credenze popolari tutt'altro che reali sugli EV, ma se alla fine si riducesse tutto ad una questione di prezzi?

La domanda sorge spontanea, tenendo conto che in Italia un'auto nuova costa circa 30mila euro, e lo dimostra il fatto che il settore fatichi a ingranare non soltanto per quanto riguarda il full electric.

L'Italia, e anche questa non è una novità, ha gli stipendi fra i più bassi delle big europee, fermi e stagnanti ormai da anni, mentre in contemporanea sono aumentati tutti i beni, causa crisi energetica, covid, carenza di materia prime e guerra in Ucraina, con un'inflazione che sta toccando livelli record da qui a 40 anni.

La domanda sorge quindi spontanea, a parità di prezzo acquistereste un'auto elettrica o una termica? Molto probabilmente sarebbero molti di più quelli che virerebbero verso gli EV, soprattutto chi ha la possibilità di installarsi una colonnina in casa.

La comodità di lasciare l'auto a ricaricare di notte e di non vedere più un benzinaio nemmeno in fotografia, rappresentano un forte incentivo, senza dimenticare l'aspetto green, che alla fine della fiera è il vero motivo del ban dell'Ue ai motori termici dal 2035.

A riprova di ciò il fatto che la Tesla Model 3 è stata a maggio e giugno una delle auto elettriche più vendute in assoluto, subito dopo essere rientrata nel sistemo di incentivi. Che dire poi del successo del marchio Dacia, azienda che storicamente produce vetture dal costo contenuto, così come le DR, che negli ultimi due anni sono letteralmente esplose.

Alla fine è tutta una questione di soldi perchè in Italia siamo purtroppo un Paese di poveri, senza offendere nessuno ovviamente.