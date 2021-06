Altro che criptovalute, per acquistare una Polestar potete usare l'arte

Nel corso degli ultimi anni siamo stati testimoni di molte modalità per l'acquisto di un'autovettura. L'acquisto online in effetti è cosa recente, ma non sono mancate soluzioni come sottoscrizioni o pagamenti in criptovalute. Polestar però è comunque stata in grado di sorprendere tutti tramite un annuncio molto particolare.

La casa automobilistica svedese, specializzata nella produzione di modelli completamente elettrici, ha appena attivato un programma con il quale vendere vetture accettando quadri, sculture e tante altre forme d'arte. L'iniziativa è valida già da adesso e si protrarrà fino al prossimo 15 agosto 2021 sul suolo europeo e su quello statunitense.

L'offerta si concentra esclusivamente sulla sportiva Polestar 1, e per portarvela a casa potrete cedere "dipinti, sculture, installazioni e altro." Prima di precipitarvi a realizzare il vostro estro od a raccogliere quello dei vostri amici e parenti ci sono però un paio di cose che dovete sapere. La prima riguarda il fatto che la vostra opera d'arte verrà innanzitutto presa in esame dall'art advisor Theodor Dalenson, che ha lavorato presso numerosi musei, tra i quali il noto Guggenheim. Successivamente, se la creazione viene promossa, deve poi essere valutata dalle case d'asta Sotheby's e Philips. Nel caso in cui tutte le analisi dovessero avere esito positivo ricevereste una Polestar 1 nuova di zecca.



L'idea di Polestar è infine quella di vendere l'opera d'arte, o per regolare cessione diretta o anche tramite un'asta. La scelta potrà dipendere anche dalle preferenze dell'artista in questione. Se il programma dovesse essere di vostro gusto, non dovrete far altro che condividere le creazioni sul sito ufficiale di Polestar.



A proposito dei prodotti del brand scandinavo vogliamo avviarci a chiudere rimandandovi all'analisi di Sandy Munro circa l'ingegnerizzazione dell'avantreno della Polestar 2: ecco l'interessante video. In ultimo ci teniamo a citare l'ultimo aggiornamento per la berlina premium a zero emissioni: arrivano chiave digitale e controllo remoto tramite app.