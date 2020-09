Criminali rubano un camper, ma la Modalità Sentinella di una Tesla li inchioda

La Modalità Sentinella, funzione standard per tutte le Tesla, in genere è estremamente utile. Molto spesso infatti serve a riprendere atti di vandalismo o veri e propri furti, inchiodando i criminali alle loro responsabilità grazie alle telecamere di bordo posizionate all'esterno del veicolo.

Come avrete già intuito dal titolo, questo è successo ancora una volta. Il proprietario di un'auto elettrica californiana infatti è riuscito a recuperare la propria roulotte rubata soltanto grazie alla Modalità Sentinella, la quale ha beccato i ladri con immagini chiarissime.

La funzionalità si attiva in modo automatico quando rileva movimenti particolarmente vicini ai sensori di prossimità e, come abbiamo già detto, è uno strumento fondamentale e apprezzatissimo da ogni cliente della compagnia di Elon Musk.

In questo caso specifico, avvenuto a Langley, nella Columbia Britannica canadese, la vittima del furto è stata un uomo di nome Derek, il quale si è visto sottrarre un camper di nove metri dalla sera alla mattina. Ecco quanto ha riferito per l'emittente Global News:"E' stato come risvegliarsi da un sogno, all'inizio non ero sicuro. In pratica non ho visto niente e non riuscivo a ricordare: l'ho effettivamente riportato a casa? Mi sto svegliando qui? Soltanto dieci secondi dopo ho realizzato che [il camper] fosse andato."

Successivamente Derek ha fatto la cosa più logica in quel momento: controllare le riprese della sua Tesla parcheggiata, per fortuna, a pochissimi metri dal camper. In questo modo ha scoperto tutta la dinamica dell'atto criminale constatando che i ladri erano soltanto due, e che hanno impiegato meno di cinque minuti per tutta l'operazione.

"Un agente ha riconosciuto il pickup e il camper grazie al video fatto dalla Tesla, mi ha detto. Dopo aver condiviso il video tramite Global News e i social, la famiglia ha anche ricevuto parecchi informazioni sul fatto che il camper fosse stato avvistato nell'area di Agassiz." Alla fine Derek ha elogiato la Modalità Sentinella, ecco come:"E' stata fondamentale, ha aiutato davvero. Non sarei sorpreso se per gran parte fosse merito suo." Nell'ultima parte si riferisce al recupero del camper.

In chiusura, mentre attendiamo con ansia di poter mettere le mani sul video in questione, vi consigliamo di dare un'occhiata ad altre riprese relative alla Modalità Sentinella che, in questo caso, ha registrato un ladro di computer mentre sottraeva il portatile dall'abitacolo di un SUV.