Criminale si impossessa di un pick-up pieno di cagnolini e ribalta il veicolo

A Bay Area, in California, un venditore di cagnolini aveva deciso di incontrarsi con un potenziale acquirente ad Hayward, sempre in California. Purtroppo però non sapeva che l'individuo non era interessato a sganciare un soldo: si trattava di un ladro di auto.

Il criminale, arrivato al punto stabilito per la trattativa, ha tirato fuori la pistola intimando al proprietario dello Chevrolet Avalanche di cedergli il veicolo. Non appena è riuscito nel suo intento è salito a bordo e se l'è data a gambe mentre dei golden retriever si trovavano ancora all'interno dell'abitacolo.

Questa non è affatto una soluzione insolita, poiché di frequente i ladri d'auto scappano dimenticando di far scendere i bambini dai sedili posteriori, figuriamoci se si parla di cani. A ogni modo la polizia si è immediatamente attivata per dare la caccia al criminale, e l'inseguimento è stato inevitabile ma brevissimo: il fuggitivo si è subito ribaltato distruggendo l'Avalanche, e la susseguente fuga a piedi è durata ancora meno.

Il pick-up è messo davvero male, ma per fortuna le forze dell'ordine hanno fatto sapere tramite un post su Facebook che i golden retriever sono un po' scossi ma stanno benissimo. Adesso il responsabile della scorreria è già in carcere, e nelle prossime settimane dovrà affrontare le accuse per varie infrazioni piuttosto gravi.

Quello che al momento non è ancora stato scoperto è il movente che ha portato l'arrestato ad agire. Certo l'Avalanche in questione non ha un valore particolarmente alto, e lo stesso vale per i cuccioli, ma non è da escludere che l'individuo fosse proprio alla ricerca di cani da poter rivendere, poiché in piena pandemia il valore degli animali da compagnia negli Stati Uniti è aumentato in modo considerevole.

A proposito di inseguimenti e di cani, ecco a voi un episodio verificatosi alcune settimane fa in Florida: il fuggitivo ha abbandonato il proprio veicolo per scappare a piedi, ma non ha fatto i conti col cane poliziotto. Sicuramente più rocambolesca l'azione in stile GTA avvenuta lo scorso maggio: il criminale ha rubato due auto della polizia.