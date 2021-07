Criminale apre il fuoco da un'auto in movimento: la polizia lo arresta grazie a TikTok

La California Highway Patrol è appena intervenuta in un caso che ha dell'incredibile: il conducente di un crossover ha aperto il fuoco a vettura in movimento per colpire una Tesla Model Y nuova di zecca, e per fortuna l'intero episodio è stato registrato dalle telecamera del crossover elettrico.

Il proprietario della EV californiana si è visto aggredito da quest'uomo attraverso un'arma piuttosto strana lo scorso 29 giugno mentre si trovava sulla Interstatale 5 nei pressi di Cosumnes River Boulevard, non lontano da Sacramento.

Dato che la sua vita è stata messa a repentaglio, la vittima ha deciso di condividere le riprese della telecamera di bordo su vari social network, tra cui TikTok. Su quest'ultima piattaforma il video è divenuto immediatamente virale, e molte persone hanno quindi avuto accesso a informazioni quali la targa, il modello della macchina e persino il volto dell'assalitore.

In questo contesto è stato davvero facile per la polizia autostradale della California intervenire correttamente per arrestare il pericoloso criminale, che in seguito è stato identificato come un quarantaduenne con residenza non lontana dal luogo dell'incidente. Gli agenti lo hanno beccato mentre dormiva nello stesso crossover immortalato poco tempo prima.

Alla fine tutto è andato per il verso giusto, e l'uomo che ha passato un brutto quarto d'ora mentre viaggiava tranquillamente in autostrada ha ringraziato Elon Musk e le sue avanzate vetture per le funzionalità e l'affidabilità riscontrata nell'utilizzo.

A proposito di orribili riprese effettuate da una TeslaCam vogliamo avviarci a chiudere citando due recenti episodi. Il primo concerne uno spaventoso incidente in autostrada: un'auto è stata schiacciata da un enorme autoarticolato. Il secondo invece riguarda l'incredibile intervento della polizia statale americana, che ha colpito frontalmente un altro veicolo intento a viaggiare nel senso di marcia opposto a quello legale.