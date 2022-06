Crescono le vendite globali delle auto elettriche plug-in: incremento del 38% ad aprile

Un report di Jose Pontes di EV Volumes mostra i dati di vendita delle auto plug-in elettriche a livello globale e salta subito all’occhio è un incremento del 38% delle vendite ad aprile 2022 rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, ma allo stesso tempo si nota anche un continuo calo nelle vendite generali, iniziato sul finire del 2021.

In particolare sarebbero 542.732 le nuove auto elettriche plug-in vendute ad aprile 2022, 380.000 delle quali BEV e 163.000 plug-in hybrid. Ciò significa che dall’inizio del 2022 allo scorso aprile, sono state vendute un totale di circa 1.90 milioni di auto full electric e circa 620.000 plug-in hybrid.

L’auto elettrica più venduta nel primo quarto del 2022 continua ad essere la Tesla Model Y al primo posto, seguita da Tesla Model 3, ma come si evince dagli ultimi dati c’è un marchio che sta recuperando terreno compiendo passi da gigante, ossia BYD, che adesso si trova al quarto e quinto posto nella classifica delle auto più vendute, subito dietro all’altra cinese Wuling Hong Guang MINI EV.

L’auto più venduta ad aprile infatti è stata quella di Wuling, ma il costruttore che ha venduto più vetture è BYD, con i modelli Song PHEV, Qin Plus PHEV e la BYD Yuan Plus, un modello che è pronto a fare il suo debutto anche in Europa.

Adesso sarà curioso di vedere come si evolverà la situazione da qui ai prossimi anni, dopo che l'Europa ha ufficializzato lo stop alla vendita di auto a motore termico dal 2035.