Crescono le Tesla Model 3 esportate fuori dagli USA: boom del Dual Motor

Tesla ha registrato 16.231 nuove Model 3 nel registro VIN, che negli USA tiene conto della storia di ogni auto dal momento della fabbricazione a quello dello smantellamento definitivo. Cosa significa questo? Che nel trimestre siamo a 100.899 Model 3 registrate dall'azienda californiana.

Rispetto al secondo trimestre del 2019 c'è stata una leggera crescita della produzione, siamo infatti passati dalle 99.445 alle 100.899 auto, per un totale di 536.788 Model 3. I regimi produttivi possono dunque considerarsi stabili, con Tesla che non ha né frenato né accelerato particolarmente - almeno per ora.

Andando a leggere meglio i numeri VIN però scopriamo una cosa molto interessante: stanno crescendo i modelli destinati ai mercati esteri, al di fuori degli Stati Uniti, che sono in gran parte con doppio motore e trazione All-Wheel Drive. Si parla di percentuali "bulgare": il 72% delle nuove 16.231 Model 3 sarebbero Dual Motor, mentre ben il 55% sarebbe destinato a mercati esteri.

Al 18 settembre 2019 possiamo così riassumere la "carriera" della Tesla Model 3: 536.788 unità totali, di queste circa il 45% è AWD, il 55% RWD, negli USA siamo a 381.000 unità (71%) mentre all'estero si parla di 155.700 modelli (il 29%). Le Tesla Model 3 RHD, con guida a destra, sono appena il 3,7% del totale, circa 20.000 vetture.