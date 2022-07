Crescono gli incidenti in monopattino: 10 vittime nel 2021 fra cui un pedone

Il 2021 è stato un annus horribilis per diversi aspetti: LoJack ha confermato che sono cresciuti i furti in Italia, allo stesso modo c'è stato un boom di incidenti in monopattino - cresciuti di quattro volte rispetto al 2020.

È vero che il 2020 è stato l'anno dei lockdown e della pandemia al suo massimo potenziale, dunque ci siamo spostati meno, gli incidenti in monopattino in ogni caso sono saliti dai 564 del 2020 ai 2.101 del 2021. Di contro sono cresciuti anche i feriti: dai 518 del 2020 siamo passati ai 1.980 del 2021 con 10 morti, uno dei quali era un pedone investito.

Lo dicono i nuovi dati Istat, che ha anche sottolineato come 1.903 siano stati i conducenti feriti, 77 i passeggeri, questo perché la gente si ostina sovente ad andare in due sui monopattini quando la legge lo vieta espressamente. I conducenti rimasti illesi sono stati 202, mentre i pedoni investiti e feriti sono stati 127, altro motivo per cui è severamente vietato circolare col monopattino sul marciapiede. L'Istat ha monitorato anche gli incidenti avvenuti con le e-bike: 691 incidenti avvenuti nel 2021 contro i 240 del 2020 con 13 vittime, al posto delle 6 del 2020.

La questione monopattini elettrici è ancora estremamente "calda" e Dott in collaborazione con Consumerismo No profit è arrivata alle strette, istituendo penali per chi parcheggia male un monopattino sul marciapiede per due volte, corsi di guida obbligatori per chi lo fa per tre volte, pena la disattivazione totale dell'app per il noleggio. Vedremo se l'esperimento darà buoni risultati...