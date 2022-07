Crescono i furti d'auto e moto in Italia: le cinque regioni da bollino rosso

Oggi iniziamo la giornata con una brutta notizia: in Italia sono tornati a crescere i furti d'auto. Inoltre sempre di più le auto, le moto e i mezzi pesanti che una volta rubati non vengono più ritrovati. Una nuova ricerca di LoJack ci svela le regioni più a rischio.

Maglietta nera per i furti è la Campania, seguita a ruota da Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia. Per LoJack sono le cinque regioni più a rischio, del resto un furto su quattro avviene in Campania (+7%), mentre nel Lazio i ladri sono bravissimi nel far sparire del tutto i mezzi: su 18.215 furti del 2021 solo il 30% del totale è stato restituito al proprietario lo scorso anno (a fine 2021 ci hanno rubato un Land Rover Discovery Sport, che poi fortunatamente abbiamo ritrovato).

Dopo un 2020 di apparente quiete, nel 2021 i furti di veicoli sono tornati a crescere del 2%. Si è infatti saliti da 102.708 casi a 104.372. Il fenomeno ha riguardato soprattutto SUV e scooter, mentre ci sono stati meno furti relativi a mezzi pesanti e furgoni. Ciò che colpisce però è la capacità dei ladri odierni di far sparire nel nulla i veicoli: la percentuale dei ritrovamenti è scesa nel 2021 al 37%, significa che quasi due veicoli rubati su tre spariscono e non vengono più ritrovati. Nel 97% dei casi i ladri rubano vetture parcheggiate, poco meno del 3% riguarda l'appropriazione indebita, meno dell'1% dei casi infine riguarda le rapine o altri reati. Al di là dei veicoli, bisogna ricordare anche il boom dei furti di catalizzatori.