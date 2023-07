Crescono le controversie relative alle auto elettriche, ma non dipende sempre dalle BEV

In Gran Bretagna sta succedendo qualcosa di strano: stanno crescendo le controversie relative alle nuove auto elettriche, cerchiamo di capire perché...

Nel secondo trimestre del 2023, secondo i dati del Motor Ombudsman (un organismo indipendente che i cittadini possono consultare per risolvere in modo gratuito controversie con i produttori di auto) sarebbero state aperte 291 pratiche di controversia, in ascesa rispetto alle 273 del primo trimestre. Ma perché mai gli automobilisti aprono tutte queste controversie? Sono scontenti della tecnologia elettrica? Non proprio, o almeno non sempre.

Andando più a fondo si scopre che il principale malcontento deriva da servizi clienti non all’altezza dopo l’acquisto, il 31% delle pratiche. Fra le lamentele si segnalano anche tempi di consegna superiori al previsto e la consegna di modelli dalle specifiche tecniche differenti da quelle ordinate. In minima parte ci sarebbero anche ordini cancellati senza preavviso dalle case costruttrici oppure valori di permuta su auto usate contestati in seguito ad accordo già preso.

Il post vendita sembra davvero costellato di problematiche: gli utenti lamentano spesso un mancato rispetto delle prenotazioni e degli appuntamenti in officina, o parti di ricambio mancanti. Il 20% delle richieste ha riguardato il telaio e il motore delle auto elettriche, si segnalano costantemente anche problemi ai freni, guasti al sistema di frenata rigenerativa, gomme scoppiate, copricerchi piegati a causa del calore dei freni. Elettronica e software hanno poi causato il 14% delle segnalazioni nel secondo trimestre dell’anno.

Gli utenti hanno segnalato nel 10% dei casi anche problemi con le app, ad esempio non si riesce a preriscaldare la vettura da remoto oppure non si attivano alcune funzioni tramite la rete. I reclami sulle batterie sono saliti al 6% rispetto al 4% del primo trimestre 2023, ma come terminano alla fine tutte queste segnalazioni?

Nel Q2 2023 il 16% dei casi ha ottenuto un rimborso completo, stessa quota per quanto riguarda la restituzione del veicolo e il risarcimento. La media dei risarcimenti in denaro è stata di 12.550 sterline, ovvero poco meno di 15.000 euro al cambio. Certo sarebbe interessante anche vedere i dati relativi agli utenti di auto termiche...