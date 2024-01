Quanto sono cresciute le auto negli ultimi 50 anni? Basta vedere questa foto per capirlo

Quanto sono diventate più grandi le auto negli ultimi anni? Basta vedere la foto che trovate in copertina per capirlo. Nello scatto trovate due diverse generazioni di Mini Cooper, e la differenza è abissale.

La foto incriminata è presa dalla pagina Facebook Super AutoQurik Dougposting e ritrae a sinistra una Mini Cooper S Countryman di colore verde, di recente fabbricazione (sembrerebbe il modello del 2017, la seconda generazione), mentre dall'altra una storica prima serie della mitica Mini “classica”, modello che è stato realizzato in Inghilterra, nella leggendaria fabbrica di Birmingham, e che potrebbe essere stata prodotta nel 1990, ma che sostanzialmente è rimasta invariata dal 1959, anno della primissima produzione.



Sia chiaro, da una parte c'è la versione Countryman, quella un po' più “muscolosa”, ma le differenze sono evidenti. Basti pensare che la prima generazione di Mini era larga solo 1,4 metri, per una lunghezza di 3 e un'altezza di 1,3. La Countryman, di contro è lunga circa 4,1 metri (quindi più di un metro della classica), alta 1,5 metri e larga 1,8 metri. Una differenza abissale che fa sembrare la vecchia Mini quasi una microcar in confronto alla versione di sette anni fa, ma anche a quella più recente.

Non stiamo scoprendo l'acqua calda, sia chiaro, ma vedere due auto di diverse generazioni affiancate fa decisamente effetto: erano troppo piccole prima o sono troppo grandi adesso? Difficile dirlo fatto sta che, come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa, le auto e i SUV sono cresciuti di dieci centimetri circa dal 2001 ad oggi, chiaro indizio di come si stia andando verso dimensioni fino a pochi anni fa neanche immaginabili, e la foto di cui sopra lo dimostra.

Tra l'altro nello stesso post un utente ha mostrato anche la differenza fra una Fiat 500 di nuova generazione e una classica, e anche in quel caso la piccola antenata sembra quasi una vettura per bambini.



James Nix, analista del gruppo di Trasporti e Ambiente (T&E) che ha effettuato lo studio sulla crescita delle auto moderne, ha spiegato: “A meno che non ci venga introdotte riforme, i grandi SUV e i pick-up di lusso diventeranno grandi quanto camion e autobus”, una prospettiva tutt'altro che allettante, ed è proprio per queste che numerose città stanno cercando di attrezzarsi, a cominciare da Parigi, che punta a far pagare a caro prezzo ai SUV i parcheggi in centro, sperando faccia da deterrente per gli automobilisti a circolare per le strade della capitale francese con vetture enormi.