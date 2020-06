Credete che questa sia una Ferrari? Vi sbagliate di grosso

Ferrari è un brand amato da milioni di persone in tutto il mondo, e per tantissimi rappresenta uno status symbol da inseguire. Questo porta molti appassionati di automobili a voler modificare le proprie vetture per farle somigliare a quelle uscite direttamente dallo stabilimento di Maranello.

E' il caso della Toyota MR2 che potete vedere nel video in alto, la quale è stata trasformata attraverso un lavoro da applausi scroscianti in una Ferrari 360 Spider. L'esemplare si basa sulla terza e ultima generazione di MR2, e chiaramente le modifiche estetiche e non che sono state apportate in pratica non si contano, e comprendono persino elementi originali Ferrari come le luci anteriori e quelle posteriori.

Anche per i paraurti il risultato è eccellente. I nuovi pannelli e i quattro scarichi a coppie da due hanno richiesto sicuramente sforzi immensi, così come quelli per la modellazione dello splitter frontale, del diffusore posteriore, dei cerchi in lega a cinque razze e della ciliegina sulla torta: il badge col Cavallino Rampante.

Mentre poi la stragrande maggioranza delle operazioni simili lasciano intonsi gli interni, il proprietario di questa Toyota (o Ferrari) ha deciso di provare a fare qualcosa anche per l'abitacolo. Le riprese non sono perfette, ma è comunque apprezzabile l'impegno profuso per modellare le forme e renderle più vicine a quelle delle Rosse.

Se per un attimo vi siete lasciati ingannare dall'aspetto di questa Toyota MR2, riguardo le prestazioni la differenza è abissale. La Ferrari 360 Spider vera e propria monta un poderoso V8 da 3,6 litri capace di 400 cavalli di potenza, mentre l'esemplare del video porta nel vano motore un quattro cilindri da 1,8 litri che produce 138 cavalli. Come dicevamo, in questo senso non c'è paragone, neanche per quanto concerne il prezzo: la macchina è stata appena messa in vendita su Mobile per una cifra di 27.000 euro con 137.000 chilometri percorsi in totale.

A proposito di vetture che vogliono assomigliare alle Ferrari, ecco una nuovissima Corvette C8 la quale porta con sé numerosi badge del Cavallino Rampante. Per chiudere passando alle Ferrari vere e proprie, vi rimandiamo ad una rilevazione sull'imminente Ferrari SF90 Stradale: la hypercar ibrida pare essere molto più veloce di quanto dichiarato in via ufficiale.