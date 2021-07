Qualcuno ha creato un motore V8 funzionante, grande un come un dito, utilizzando del legno

Vi è mai capitato di guardare un video sulla lavorazione del legno? Se non lo avete mai fatto allora dovete assolutamente provare, perché è incredibile cosa riescano a fare certe persone. E in questo caso la cosa è ancora più clamorosa, perché questo ragazzo ha creato un motore V8 funzionante più piccolo di una moneta da 1 euro.

Funzionante nel senso che i meccanismi agiscono perfettamente come in una controparte reale ma ovviamente non viene alimentato a benzina. L’artista, perché chi realizza certe cose non può essere definito diversamente, ha un canale YouTube chiamato Generic Woodworking, in cui documenta tutte le lavorazioni che compie nel tempo libero, quando non è impegnato con la scuola. E guardando la sua collezione di video è evidente che il mondo delle auto è il tema prediletto dal ragazzo.

Spulciando tra i vari video infatti, ci sono riproduzioni in legno di cambi completi e funzionanti, alberi di trasmissione, sistemi di frizione, contachilometri e molto altro, compreso un motore V8 da Hot Rod con tanto di turbo, farfalle mobili e catena di distribuzione, che potete vedere le video che trovate in fondo all’articolo.

L’ultimo video caricato dal nostro protagonista ci mostra invece il motore V8 citato in apertura, che potrebbe stare tranquillamente sopra al vostro dito medio, per darvi un’idea degli ingombri. La struttura generale è ovviamente semplificata ma il manovellismo del propulsore è perfettamente riprodotto, con albero a gomiti, bielle e pistoni assemblati esattamente come nei motori “reali”, tra l’altro con una precisione degna di nota, visto che il motore riesce a girare perfettamente anche collegato ad un trapano azionato alla massima velocità.

Inutile rubarvi altro tempo, quindi vi lasciamo al video, che in questo caso vale più di mille parole. E a proposito di auto e legno, date un occhio a queste creazioni: da una parte la nuovissima Land Rover Defender, e dall’altra una Ford Mustang del 1967.