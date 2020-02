Qualcuno ha creato un sito con tutti i videogiochi dove compare il Maggiolino

Esiste un sito che racchiude ogni comparsa dello storico maggiolino Volkswagen all'interno dei videogiochi. Un lavoro maniacale, che deve aver richiesto una passione sfrenata. Il sito non si limita ad includere solo i giochi recenti dove il maggiolino è pilotabile, ma anche quelli dove la macchina è una semplice comparsa sullo sfondo.

Il sito non viene aggiornato dal 2008, è evidente quindi che manchino alcuni dei titoli più moderni. Ma rimane un'enciclopedia impressionante, accompagnata ovviamente da immagini e video.

Nel sito compaiono anche videogiochi come Double Dragon, dove il maggiolino si vede solamente di sfuggita in alcuni sfondi: parliamo di un titolo arcade in 2D.

Non manca nemmeno Super Bug, titolo per l'Atari del 1977: probabilmente è la prima volta in cui il maggiolino è stato raffigurato all'interno di un videogioco. Essendo il maggiolino un'auto semplicemente iconica, una di quelle che ha seriamente fatto la storia dell'industria entrando a pieno titolo all'interno dell'immaginario pop grazie agli innumerevoli film in cui è stato protagonista, la lista include anche videogiochi inaspettati, titoli in cui non ti aspetteresti di vederlo. Eppure eccolo là, un maggiolino con poligoni appena abbozzati compare anche in Sim City del 1997.

Chissà, magari in futuro qualcuno porterà a termine l'opera.

Contando che Volkswagen proprio l'anno scorso ha deciso di mandare definitivamente in pensione il maggiolino, sarebbe un ottimo tributo nei confronti di un capitolo peculiare della storia di quest'auto.