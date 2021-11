Creato un nuovo estintore per auto elettriche: spara l'acqua sulle batterie

Qualsiasi auto in commercio, che sia tradizionale o elettrica, può potenzialmente prendere fuoco. Basta un cortocircuito, oppure un surriscaldamento del pacco batterie, senza calcolare ovviamente incidenti e impatti ad alta velocità. Per questo motivo con le auto elettriche sempre più diffuse è stato creato un nuovo tipo di estintore.

Parliamo di un dispositivo messo a punto dall'austriaca Rosenbauer, società che crea soluzioni per estinguere velocemente gli incendi e strumentazione per i vigili del fuoco, appositamente per scongiurare lo scoppio delle fiamme presso le batterie delle auto elettriche. Si tratta di uno speciale estintore dal design "piatto" che si può infilare al di sotto di una vettura elettrica, del resto è nel pianale che solitamente vengono incastonate le celle (per saperne di più: il rischio di incendio è più alto nelle auto elettriche?).

I pompieri possono poi comandare il dispositivo a distanza di sicurezza (7 metri e mezzo) con una centralina. In questo modo l'acqua fredda arriva direttamente sul pacco batterie, un modo alquanto efficace per tenere sotto controllo le temperature e scongiurare incendi. Secondo Rosenbauer, in questo modo si limitano i rischi e i gas nocivi sprigionati dalle batterie in fiamme. Un'idea certamente innovativa che potrebbe arrivare in forze presso i Vigili del Fuoco di diversi Paesi del mondo - ovviamente in attesa che le nuove batterie a stato solido riducano a zero il rischio di incendio in partenza, cambiando la chimica delle celle.

Un dispositivo che sarebbe sicuramente servito al pick-up Lordstown andato a fuoco dopo 10 minuti durante il primo test in strada. Di recente poi anche le Chevrolet Bolt elettriche prendevano facilmente fuoco.