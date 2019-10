Create le nuove batterie Li-CO2, più dense delle attuali di 7 volte

Di anno in anno facciamo salti enormi in termini di CPU, GPU, motori elettrici, display e quant'altro, lo sviluppo delle batterie invece è molto più lento. Gli attuali accumulatori al litio, detti anche Li-Ion, in uso in qualsiasi dispositivo elettronico e nelle auto elettriche, non sono certo il meglio che l'industria abbia da offrire.

Certo oggi le batterie al litio hanno raggiunto un ottimo grado di maturità, è però possibile fare ancora molto meglio, come dimostra la tecnologia Li-CO2. Queste nuove batterie, sempre a base chimica, potrebbero raggiungere una densità ipotetica di 1.876 Wh/kg, il che sorprende se paragoniamo il tutto con le classiche Li-Ion, ferme a 256 Wh/kg.

Questi nuovi accumulatori "futuristici", che di fatto rappresentano l'anello mancante fra il classico litio e lo stato solido, sono stati creati dai ricercatori dell'Università dell'Illinois a Chicago, che dopo anni di laboratorio hanno prodotto la prima batteria Li-CO2 realmente utilizzabile, pronta a sopportare almeno 500 cicli di ricarica nel mondo reale.

I cicli di ricarica sono stati lo scoglio principale per i ricercatori, poiché a causa del carbonato e agli scarti prodotti in fase di ricarica dopo circa 100 cicli la batteria tendeva a degradarsi in modo irreparabile. 500 cicli completi invece rappresentano un traguardo eccezionale, unito alla grande densità delle batterie Li-CO2, in grado - nel mondo reale - di conservare molta più energia a parità di spazio, il che potrebbe rivoluzionare sia la tecnologia di consumo che il mondo delle auto elettriche - che a parità di peso potrebbero conservare molta più energia per molti più anni.