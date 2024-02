Prima crea spot TV contro Tesla, poi acquista due Roadster per 800.000 dollari

Gli Stati Uniti sono infarciti di tradizioni, il Superbowl stesso è una grandissima tradizione, così com’è prassi spendere milioni di dollari per avere il proprio spot TV trasmesso durante la super partita. Altra tradizione degli ultimi anni è trasmettere spot anti-Tesla al Superbowl, anche se Dan O’Dowd non la racconta giusta...

Per chi non lo sapesse, Dan O’Dowd è uno storico nemico di Elon Musk, da anni si esprime contro Tesla dicendo che sono auto insicure, non adatte a circolare e altre invettive simili. Al Superbowl 2024 si è addirittura superato, comprando non uno ma ben due spot anti-Tesla tramite il suo The Dawn Project, per spiegare al pubblico americano come le vetture elettriche di Musk siano pericolose. Dan O’Dowd però ha appena dimostrato che le idee sono una cosa, gli affari sono un’altra: il magnate ha infatti appena acquistato due Tesla.

Il multi-milionario americano non ha certo preso una Model 3 o una Model S per circolare tutti i giorni, questo va detto, del resto sono auto che attacca ferocemente da anni. O’Dowd si è appena messo in garage due Tesla Roadster prima serie, un’auto ormai rara che Elon Musk ha costruito solo in circa 2.000 esemplari. O’Dowd non avrebbe intenzione di guidare le due vetture, anche perché ormai hanno qualche anno sulle “spalle” e i pacchi batteria non sono tenuti nel migliore dei modi, andrebbero sostituiti, operazione che sarebbe alquanto costosa. Secondo le indiscrezioni, il milionario americano avrebbe acquistato le auto solo per esporle “come trofeo” in un qualche museo.



Che O’Dowd abbia intenzione di creare una sorta di “monumento alla pericolosità”, continuando così a criticare Tesla? Non lo sappiamo, abbiamo però il sospetto che il magnate abbia acquistato le auto per accrescere il loro valore e lucrare su una potenziale rivendita fra qualche anno... Come abbiamo detto sopra, gli affari sono affari.