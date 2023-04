Crashgate 2008, Nelson Piquet Jr racconta la sua verità: 'Tutta colpa di un bullo'

Torna nuovamente d'attualità il Crashgate. Dopo le recenti dichiarazioni di Felipe Massa che sta valutando se agire con i suoi legali, questa volta a parlare è stato uno dei protagonisti in prima persona del Gp di Singapore 2008, precisamente Nelson Piquet junior.

Intervistato nel corso del podcast Pelas Pistas, l'ex pilota Renault è tornato sull'episodio, ricordando: “Era un ordine di squadra fatto per aiutare qualcuno all’interno del nostro team non fu fatto per danneggiare Felipe Massa. Non c’era niente del genere. Fu un errore. Ma, nella posizione in cui mi trovavo, sognando di restare in F1 per tanti anni, è arrivata la gara di Singapore e loro mi hanno messo psicologicamente con le spalle al muro”.

A scoperchiare il vaso di Pandora è stato Bernie Ecclestone durante un'intervista choc in cui spiegò come il titolo del 2008 di Formula 1 fu un vero furto ai danni di Massa. “Molte persone mi chiedono ‘Lo rifaresti?’ - ha proseguito Piquet nella sua intervista - e la mia risposta normale è ‘ovviamente no’. Ma a quell'età e sotto quella pressione... Non avevo nessuno con me in F1 tranne un bullo, e un bullo del genere, che si lamentava sempre (riferendosi a Briatore, parole da cui ovviamente noi prendiamo le distanze), spingeva sempre, avvertiva sempre ‘Questa è la tua ultima possibilità’".

E ancora: "Avevo la sensazione che tutto stesse andando al contrario, perché avrei dovuto fare più test, ero un altro compagno di squadra non abbastanza forte per Alonso, come Kovalainen. Alonso poi voleva conquistare il mondo, aveva il coltello tra i denti. Se Fernando oggi sta guidando così, nel 2023, immaginate com'era 15 anni fa. Quindi sì, ho commesso un errore".

Piquet ha raccontato come di fatto quell'episodio sia costato la sua carriera in Renault: “Hanno rotto il mio contratto, cosa che non avrebbero dovuto fare. Avrei dovuto correre tutto l'anno e all'improvviso hanno detto: 'Ora, Grosjean prenderà il tuo posto". Dissi loro: "Non potete farlo". Mi trattarono come un cane”.

Dopo la cacciata il pilota brasiliano ha deciso di raccontare la verità sull'incidente: “Fu allora che ho detto: 'Dal momento che voi ragazzi mi state cacciando pensando che io sia spazzatura, penso che dobbiamo mettere le cose in chiaro'. Ed è allora che il mondo intero ha scoperto davvero la storia, che, per me, è stata orribile. È stato molto traumatizzante, e lo è ancora perché molte persone giudicano senza sapere la verità”.