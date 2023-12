Crashgate 2008, Jean Todt: 'La FIA sapeva? Le cose potrebbero cambiare davvero'

L'ex presidente della FIA, Jean Todt, ha dichiarato che il risultato del Gran Premio di Singapore 2008 avrebbe dovuto essere annullato. Questa affermazione giunge nel contesto dell'azione legale intrapresa da Felipe Massa per ribaltare la classifica del campionato del mondo di quella stagione.

Lo scandalo Crashgate coinvolse Nelson Piquet Jr., allora pilota Renault, che fu incaricato di provocare deliberatamente un incidente per favorire il compagno di squadra Fernando Alonso e danneggio Massa, inizialmente in testa, che concluse al 13° posto (ecco la testimonianza di Nelson Piquet Jr.)

Il titolo mondiale fu poi deciso a favore di Lewis Hamilton in Brasile, quando quest'ultimo ottenne il quinto posto nell'ultima curva del Gp, superando Timo Glock e ottenendo il punto necessario per vincere il titolo. Bernie Ecclestone ha rivelato che sia lui che Max Mosley sapevano della natura pianificata dell'incidente di Piquet, ma decisero di non intervenire per evitare uno scandalo.

Jean Todt, che era capo della Ferrari durante quel periodo, ha ora dichiarato che il risultato della gara avrebbe dovuto essere annullato, considerando la rivelazione successiva degli inganni. Ha espresso il suo disappunto per il fatto che la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) fosse a conoscenza della verità prima del 31 dicembre, data entro la quale solitamente i risultati devono essere ratificati, e questa nuova informazione potrebbe cambiare la situazione.

Tuttavia, egli ha riconosciuto che la situazione è complicata, dato che le sanzioni imposte dalla FIA prima del suo mandato furono annullate dal Tribunale di Parigi.