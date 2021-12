Il crash test della Wuling elettrica da 4.000 euro: quanto è sicura?

Ricordate la Wuling Hong Guang MINI EV? Si tratta dell'auto elettrica più venduta in Cina di cui abbiamo parlato più volte sulle nostre pagine. Ora per la piccola EV è arrivato il momento di confrontarsi con un crash test: vediamo come si è comportata.

Nel Paese asiatico si può acquistare, al cambio, a partire da circa 4.000 euro, mentre la variante più costosa arriva a poco più di 6.000 euro, motivo per cui è diventata in poco tempo l'elettrica più venduta al mondo - pur essendo commercializzata solo in Cina. Nel solo mese di novembre 2021 ha piazzato circa 40.000 unità, mentre in totale siamo vicini alle 500.000 unità in appena 18 mesi di commercializzazione.

Nonostante questi numeri, però, quanto è sicura questa Wuling? Qualcuno ha fatto scontrare la Wuling Hong Guang MINI EV contro un'altra famosa EV cinese ultra economica, a batterie al piombo. L'impatto è avvenuto a 64 km/h per entrambe le vetture al 50% del telaio, quella ridotta peggio è però stata la piccola EV di colore rosso, completamente distrutta nonostante il peso fra le due auto sia simile - 560 per la Wuling, 568 per la EV rossa).

La Wuling ne è uscita un pochino meglio, resta in ogni caso una vettura urbana che non offre chissà quali feature di sicurezza - motivo per cui difficilmente la vedremo arrivare in Europa senza un adeguato aggiornamento. Vi sentireste sicuri a viaggiare su una di queste mini auto elettriche Made in China? Tra l'altro la MINI EV avrà presto una sorella, la Wuling NANO EV che sfida la Citroen Ami.