Primo crash test per Hyundai Ioniq 5: voti da prima della classe

La nuovissima Hyundai Ioniq 5 è stata finalmente provata in un crash test dalla KNCAP (Korean New Car Assessment Program) in Corea del Sud, e il risultato finale si è tradotto in 92,1 punti su un massimo di 100. Insomma, dopo l'eccellente livello qualitativo appena riscontrato, l'auto ha portato a casa altri plausi.

Insomma, la nuovissima BEV della casa automobilistica coreana si è aggiudicata un punteggio di primissima fascia, poiché il Level 1 che va da 82 punti a 100 equivale in pratica alle 5 stelle dell'Euro NCAP nostrano.

Il team dietro lo sviluppo della macchina sarà estremamente contento del fatto che la prima vettura a basarsi sulla piattaforma E-GMP sia tanto sicura. Ciò non riguarda infatti soltanto gli esiti degli scontri, ma anche la prevenzione degli stessi. Nel crash test classico la Ioniq 5 ha registrato un punteggio di 98,8, mentre nella Accident prevention safety si è portata sul 95,9. Non perfetto invece il risultato in Pedestrian safety per via di un 68,2 punti su 100.



A ogni modo questa notizia non ci sorprende più di tanto. Quasi tutte le vetture elettriche di nuova generazione si basano su architetture avanzatissime, le quali anche grazie alle dimensioni e al peso hanno spesso una marcia in più. Nello specifico i modelli che vogliono superare il test KNCAP devono affrontare due impatti frontali a velocità diverse e con bersaglio largo e stretto, un violento incidente laterale a vettura ferma e uno scontro laterale contro un palo a vettura in movimento.



Da parte nostra crediamo che la Hyundai Ioniq 5 supererà brillantemente anche le prove predisposte dagli enti europei e statunitensi, ma adesso vogliamo avviarci a chiudere restando in tema di crash test con due notizie. La prima concerne il risultato Euro NCAP inerente le lussuose Genesis G80 e GV80. La seconda invece rappresenta una assurda Top 10 dei crash test più costosi di sempre: ovviamente non poteva mancare qualche Bugatti, ma è probabile che il modello in prima posizione vi sorprenderà.