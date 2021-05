Crash Test Euro NCAP per le Genesis G80 e GV80: quanto sono sicure le luxury di Hyundai?

Il nome Genesis vi dice qualcosa? No, non stiamo parlando della versione USA del SEGA Mega Drive, non siamo in sezione Videogiochi, bensì del marchio luxury di Hyundai - che a breve debutterà anche in Europa.

Se non lo avete mai sentito nominare è abbastanza normale, visto che il marchio sudcoreano lo ha commercializzato finora solo negli Stati Uniti e in Corea del Sud. Il vecchio continente però avrà molto presto le nuove G80 e GV80 (e sì, proprio la GV80 su cui Tiger Woods ha avuto un incidente mentre la sponsorizzava…), non a caso sono già state testate da Euro NCAP.

Il crossover G80 ha ottenuto un punteggio di 91 per gli occupanti adulti, 87 per i bambini, solo 77 invece per gli utenti più fragili della strada, come pedoni e ciclisti. 91 per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, così come ci si aspetta da una vettura di lusso di questo calibro.

È andata un pochino peggio invece al SUV GV80: 91 per gli occupanti adulti, 87 per i bambini, soltanto 66 per gli utenti fragili della strada e 88 per i sistemi di sicurezza. Entrambe le vetture hanno in ogni caso ottenuto le agognate cinque stelle. Secondo Michiel van Ratingen, segretario generale di Euro NCAP, “Genesis sta per portare in Europa due auto eccellenti, robuste e sicure a 360 gradi”.