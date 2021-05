Il crash test più costoso di sempre: distrutta una Glickenhaus 004S

Su queste pagine trattiamo spesso crash test e prove di sicurezza, pensiamo ad esempio al test dell’alce. Il test a cui assisteremo oggi però è uno dei più costosi in assoluto: è stata infatti distrutta una Scuderia Cameron Glickenhaus 004S, una vettura in edizione super limitata dal costo di 460.000 dollari, circa 379.000 euro.

Come ben sappiamo ogni vettura per essere commercializzata in Europa e negli Stati Uniti ha bisogno di essere testata. La sicurezza viene garantita attraverso una serie di interessanti crash test che mostrano come le auto reagiscono a impatti frontali, laterali e così via. Vedere una supercar ultra limitata, costruita in appena 25 unità e mossa da un motore Chevrolet LT4 V8, venire distrutta però fa davvero male al cuore.

Il footage è stato postato su YouTube dal canale AMMO NYC, ovvero Larry Kosilla, detailer automotive di fama mondiale. Kosilia ha avuto la possibilità di visionare da vicino la vettura testata, potendo così ammirare tutte le sue parti in fibra di carbonio; non solo, lo youtuber ha avuto anche il privilegio di poter fare qualche giro di prova a bordo della vettura, prima di distruggerla inesorabilmente.

Ciò che resta dal crash test è una Scuderia Cameron Glickenhaus 004S certamente distrutta all’anteriore, i tecnici della casa però garantiscono che è assolutamente possibile riparare i danni, il che è abbastanza sorprendente... Per saltare alla parte del crash test potete andare al minuto 14:20 del video in pagina.