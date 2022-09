Crash fatale per una Pagani Zonda HP Barchetta da quasi 20 milioni: distrutta al raduno

Nel 2017 Pagani presentò la Zonda HP Barchetta, una versione molto speciale del modello realizzato in soli tre esemplari, uno dei quali è stato distrutto pochi giorni fa in Croazia, durante un evento dedicato alle supercar. L’incidente a prima vista non è sembrato così catastrofico, ma i danni riportati dalla rarissima Zonda sono inimmaginabili.

Guardando le foto scattate a ciò che resta della Zonda HP Barchetta, si potrebbe pensare ad un incidente dovuto all’alta velocità, ma un utente presente al raduno Supercar Owners Circle ha filmato il momento della collisione e da quel che possiamo vedere le auto non erano certo veloci.

Nei primissimi secondi assistiamo al passaggio di un’altra belva rara che porta il nome di Apollo Intensa Emozione, che anticipava proprio la sfortunata Pagani in edizione limitata, che ad un certo punto ha perso aderenza sul posteriore innescando una sbandata che l’ha scagliata con violenza contro una Ford Fiesta che sopraggiungeva nel verso opposto, per poi continuare la sua corsa urtando probabilmente contro il marciapiede a lato della carreggiata.

Dando uno sguardo alle immagini scattate sul posto da Artur Shynkarov, postate sull’account Instagram @astopcars, mostra la vettura evidentemente danneggiata da tutte le parti e in particolare nel lato sinistro, a partire dal frontale e proseguendo poi per la fiancata, fino al posteriore, dove manca all’appello la ruota, staccata di netto dall’auto assieme agli elementi della cinematica della sospensione.

Per darvi un’idea della gravità del danno, vi ricordiamo che attualmente la Pagani Zonda HP Barchetta ha un valore stimato di circa 17 milioni di dollari, quindi rimetterla in sesto non sarà assolutamente una passeggiata.