Crash clamoroso per una KTM durante l'hillclimb: tragedia sfiorata per il cameraman

I rally e le gare in salita spesso vengono additate come competizioni pericolose, e in effetti lo sono rispetto alle gare su pista. C’è da dire però che la sicurezza delle attuali vetture da corsa è rimarchevole, quindi il vero pericolo è per il pubblico e per i commissari di gara, spesso in zone poco sicure o comunque più esposte.

E la testimonianza di quando detto ci arriva da un filmato caricato sul canale YouTube Motorsportvideos Luky M., dove il cameraman ha immortalato la nuova KTM X-Bow GTX di Dominik Olbert, in azione sull’asfalto dell’evento hillclimb di Pöllauberg, in Austria.

Dominik è uscito da una veloce curva a sinistra con qualche chilometro orario in più del previsto, quanto è bastato per andare poco oltre il ciglio della strada, con la ruota posteriore sull’erba nel momento in cui il piede era a tavoletta sul pedale del gas. La KTM si è quindi intraversata e ha puntato dritta dalla parte opposto della carreggiata, finendo nel terrapieno a lato strada e impattando contro il terreno distruggendo completamente il muso dell’auto e innescando una serie di testacoda.

La girandola a forma di auto ha lanciato pezzi in ogni dove e ha continuato la sua corsa fuori strada sull’erba, che chiaramente non riesce a fermare l’auto come le vie di fuga con la ghiaia delle piste. Ebbene, l’auto ha puntato dritta verso i commissari di percorso e soprattutto contro il cameraman che stava filmando il video, che prontamente si è dovuto mettere al riparo per evitare di essere travolto.

Tutto è bene quel che finisce bene, e tornando sulla discorso relativo alla sicurezza delle auto, facciamo notare come la cellula in fibra di carbonio abbia svolto il suo dovere e come lo strano sistema di apertura dell’abitacolo di KTM abbia funzionato senza alcun problema anche dopo un incidente del genere.