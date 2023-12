CR ha guidato 22 auto elettriche fino allo 0%: ecco la loro reale autonomia

Una grande domanda che si pone costantemente alle auto elettriche è: quanta autonomia reale hanno? Ci aiuta a rispondere a questo quesito la rivista Consumer Reports, che ha messo allo scoperto le autonomie reali di 22 auto EV.

CR ha infatti deciso di affrontare la situazione di petto, o perlomeno in modo pratico, praticissimo. Niente trucco e niente inganno, le automobili green (100% green, tanto per essere chiari) sono state guidate partendo da uno stato di carica completamente carico fino allo 0% a una velocità standard di 70 mph, vale a dire circa 112 km/h. I risultati, per la maggior parte, hanno un che di sconcertante!

Prendendo come riferimento i dati dell'autonomia del ciclo EPA, poche vetture sono state in grado di rispettare le aspettative, mentre molte hanno deluso, e non di poco (ricordiamo che addirittura Tesla è stata indagata per pubblicità ingannevole per le autonomie). Il fiasco più grande, anzi più imbarazzante, è stato quello del Ford F-150 Lightning nella sua versione Extended Range.

Il macchinone di Detroit, infatti, è rimasto a secco di energia addirittura 50 miglia (80 km) prima di arrivare alla sua autonomia precedentemente annunciata di 270 miglia (434 km). Il pick-up è seguito poi da altri flop come la berlina Lucid Air Touring e la Tesla Model S Long Range, le quali non hanno raggiunto la propria autonomia annunciata rispettivamente per 40 e 39 miglia (64 e 62 km).

Nella prova di CR però c'è stato spazio anche per delle grandi sorprese, in senso buono questa volta... Si tratta soprattutto della Mercedes-Benz EQE 350 che è riuscita addirittura ad andare oltre alle aspettative superando la propria autonomia di 72 miglia (115 km), così come hanno fatto anche BMW iX M50 (+75 km) e la Rivian R1T (+32 km).

Gli automobilisti più conservatori hanno paura che l'autonomia dell'auto elettrica possa non bastare. Il timore è sempre quello di rimanere a piedi, soprattutto in autostrada; a questo proposito CR ci tiene a sottolineare che le vetture testate in questa prova in città (chi più chi meno) riescono a mantenere le proprie promesse. Ricordiamo che l'autonomia di un'auto elettrica può dipendere da moltissimi fattori, come vi ha spiegato Tesla.