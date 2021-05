Cowboy C4 e C4 ST, le e-bike dal design elegante con 70 km di autonomia

L'azienda belga Cowboy ha già prodotto svariate e-bike urbane, contraddistinte da un design elegante e minimale. Ora Cowboy ha svelato la nuova C4, disponibile in due varianti.

La C4 è la naturale evoluzione del modello precedente, la C3, mentre la C4 ST è la prima Cowboy "step-through", cioè con telaio privo di tubo superiore. Entrambi i modelli beneficiano del 50% di coppia in più rispetto alla C3, passando quindi da 30 a 45 Nm.

Il design è semplice ed estremamente pulito. Particolare la luce anteriore, estrusa in modo scultoreo dal telaio, interessante anche il design dei parafanghi, che danno quel tocco retrò che non fa mai male. La mancanza di marce, e quindi di leve del cambio, contribuisce alla pulizia delle forme. La bici comprende automaticamente di quanta potenza si ha bisogno grazie ad un sensore di coppia posto nella trasmissione del pedale: più si pedala e più l'aiuto elettrico aumenta. Nonostante sia pubblicizzata come "trasmissione automatica" si tratta a tutti gli effetti di una monomarcia con distribuzione automatica ed intelligente della potenza elettrica.

La trasmissione sfrutta una cinghia in fibra di carbonio progettata da Gates Carbon Drive, tendenzialmente questa tecnologia richiede meno manutenzione ed è più robusta rispetto alla classica catena. La batteria da 35V e 10Ah, integrata sul tubo verticale che sorregge il sellino, pesa 2,4 chilogrammi ed offre 360 Wh di capacità. Ciò si traduce in 70 chilometri di autonomia. La velocità massima, come da leggi UE, è di 25 km/h.

Non mancano le chicche tecnologiche che accompagnano ogni buona e-bike, come lo sblocco da remoto tramite app, un sistema antifurto con rilevamento e tracciamento del mezzo (che tuttavia ha un costo extra di 10 euro al mese), un sensore che è in grado di riconoscere cadute e che poi avvisa i contatti scelti e un portatelefono magnetico posizionato al centro del manubrio.

Le Cowboy C4 e C4 ST pesano 19 kg e sono già prenotabili con prezzi a partire da 2.490 euro.

Vi salutiamo consigliandovi di dare un'occhiata a due nuove e-bike parecchio interessanti: la Ribble Endurance SL e Hero, una delle bici elettriche più leggere al mondo, e la BC Bikes Oyo, caratterizzata da un sistema a trasmissione idraulica.