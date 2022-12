Assicurazione auto più cara per i no vax? Studio rivela: possono avere più incidenti

Non sottoporsi alle vaccinazioni per il COVID-19 potrebbe far aumentare il costo dell'assicurazione dell'auto. A svelarlo è uno studio pubblicato su The American Journal of Medicine da parte di Autoblog, che ha preso in considerazione circa 11 milioni di conducenti.

Dopo l'introduzione della Cyber Risk Auto per proteggere l'auto connessa, un nuovo lavoro cerca di fare luce su eventuali connessioni fra no vax e incidenti. I dati dello studio sono riferiti agli automobilisti canadesi dell'Ontario, anno 2021, e sono stati presi in considerazione le segnalazioni di incidenti e lo stato di vaccinazione degli stessi guidatori distratti.

Nel periodo preso in esame il numero di sinistri che hanno richiesto cure ospedaliere è stato pari a 6.682 e ne è emerso che i guidatori no vax avevano il 72% in più di possibilità di incappare in qualche incidente stradale, un livello di rischio equiparabile a quello della possibilità che sopraggiunga un'apnea notturna, al di sotto di quello legato all'abuso di alcol e sopra quello del diabete.

Lo studio non è stato realizzato per individuare un nesso fra guidatori e vaccini anti COVID, ma gli autori dello stesso spiegano i dati emersi così: "Una possibile spiegazione è la sfiducia nei confronti del governo o la necessità di libertà che contribuisce alle preferenze di vaccinazione quanto all'aumento dei rischi del traffico. Una spiegazione diversa potrebbe essere invece legata a idee sbagliate sui rischi quotidiani, la fiducia nella protezione naturale, l'antipatia verso le leggi, povertà cronica, esposizione alla disinformazione, risorse insufficienti o altre convinzioni personali".

Di fatto nello studio non si spiega che chi si vaccina è un guidatore migliore, di contro, si sottolinea che i no vax hanno maggiori possibilità di incappare in un brutto incidente. Proprio per questo c'è il rischio che un non vaccinato possa essere costretto a pagare di più per l'assicurazione, anche se, qualora una compagnia dovesse effettivamente praticare un prezzo più alto a un no vax, rischierebbe un forte contraccolpo a livello mediatico. Difficile quindi che in futuro tale studio possa essere applicato alla realtà, per lo meno in Italia, dove l'osservatorio sui prezzi delle Rc Auto ha certificato un forte incremento delle assicurazioni nel 2022.