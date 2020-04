COVID-19: Ferrari, Porsche e Lamborghini in vendita per aiutare le famiglie in difficoltà

L'emergenza Coronavirus sta colpendo gli Stati Uniti in una maniera che nessuno, nel Paese, immaginava potesse fare - Donald Trump in primis, che ha minimizzato gli effetti del virus fino a pochissimo tempo fa. Anche al di là dell'oceano però esistono piccoli grandi eroi in grado di aiutare la gente che ne ha più bisogno.

Pensiamo a un collezionista di auto sportive di Fort Wayne, nell'Indiana, che ha deciso di vendere alcuni suoi "pezzi" per aiutare le famiglie del posto che hanno visto il loro business distrutto dall'emergenza legata al virus. Più che di un singolo collezionista parliamo di una collezione di famiglia, la Ash Crest Collection, specializzata soprattutto in particolari vetture giapponesi, muscle car americane e supercar europee, che ha deciso di vendere alcuni modelli per devolvere il 100% del ricavato alla comunità locale in crisi.

Ebbene la collezione ha messo sul piatto una splendida Porsche 911 GT2 RS 2018 caratterizzata da un pacchetto Weissach, una one-off tinteggiata con il particolare colore Mexico Blue. Questa rara vettura di Stuttgart ha solo 418 km sul contachilometri e un prezzo originale di listino di 362.000 dollari. C'è qualcosa di interessante anche per gli appassionati Ferrari, ovvero due F430 Spider, inoltre la lista continua con una Porsche 911 GT3 del 2004 con 13.000 km, una Lamborghini Gallardo LP560 e alcune muscle car americane - come potete vedere nelle Stories dell'account Instagram della collezione, che trovate in fonte.