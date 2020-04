BMW dona 50.000 mascherine agli ospedali italiani contro il Coronavirus

BMW Group Italia donerà 50.000 mascherine al personale sanitario di alcune strutture ospedaliere del territorio italiano, anche grazie alla partnership di 12 Concessionari delle Rete ufficiale che hanno deciso di devolvere l’importo derivante da un contest interno a questa importante iniziativa.

BMW Group Italia (che comprende BMW Italia S.p.A., BMW Bank, Alphabet Italia e BMW Italia Retail), all’interno del programma di Responsabilità Sociale d’Impresa SpecialMente (www.specialmente.bmw.it) e nell’ottica di offrire un contributo all’emergenza COVID-19 attualmente in corso nel nostro Paese, ha deciso, insieme a 12 Concessionari della Rete ufficiale di vendita, di donare circa 50mila mascherine ad alcune strutture ospedaliere impegnate in prima linea con il proprio personale medico e paramedico.

L’iniziativa è stata promossa dal BMW Group Italia, insieme a 12 Concessionari: Autoclub (Modena), Autoeur (Firenze), Autovanti (Monza), Biauto (Torino), Birindelli (Vinci), Emmeauto (Taranto), Maldarizzi (Bari), M. Car (Caserta), Nanni Nember (Brescia), Sarma (Saronno), Tullo Pezzo (Mantova) e Ultramotor (Matera).

Questi Concessionari hanno deciso di devolvere interamente l’importo derivante da un contest interno (che li aveva visti aggiudicarsi un riconoscimento per le performance conseguite nel 2019) a questa iniziativa per offrire una testimonianza concreta del proprio impegno nel loro territorio.

“BMW Group Italia – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e A.D. di BMW Italia S.p.A. - è da sempre impegnata in attività di responsabilità sociale d’impresa con un programma ricco e articolato che abbiamo confermato interamente anche per il 2020 perché crediamo che questi valori siano ancora più importanti ed essenziali sia nell’emergenza che stiamo vivendo in questo periodo che nella fase successiva. E per dare un ulteriore segno in questa direzione, abbiamo deciso, insieme a tutte le società del Gruppo e ad alcuni concessionari della nostra rete, di portare un contributo al personale medico e paramedico che in queste settimane sta facendo un lavoro straordinario in difesa delle vite umane, spesso mettendo a repentaglio la propria”.

“Per questo motivo – ha proseguito Di Silvestre – distribuiremo oltre 50 mila mascherine in 16 strutture ospedaliere presenti sia nelle aree più fortemente colpite dal COVID-19, in primis la Lombardia, sia in quelle zone di pertinenza dei nostri concessionari che hanno accolto con entusiasmo l’idea di convertire un programma incentive legato alle performance del 2019 in un gesto di attenzione nei confronti di chi è in prima linea ad affrontare l’emergenza”

BMW Italia ha scelto le seguenti strutture come destinatarie del proprio supporto, operando una scelta determinata dalla gravità della situazione in essere e dalla presenza sul territorio: Ospedale San Raffaele di Milano (con il quale BMW Italia vanta un lungo rapporto di collaborazione e partnership), Ospedale da campo Ana (Bergamo), Spedali Civili di Brescia, Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. I dodici concessionari invece riforniranno i principali ospedali nelle loro aree di competenza.