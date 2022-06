La coupé Zagato Maserati Mostro Barchetta debutta a Villa d'Este: è uno di 5 esemplari!

Lo YouTube Automotive Mike ha fatto il bis nelle ultime ore: oltre ad averci mostrato una rara Porsche 959 del 1989, egli ha ripreso, sempre durante il Concorso d'Eleganza Villa d'Este, la coupé Zagato Maserati Mostro Barchetta presentata nel 2015 e fatta debuttare nel 2022 come supercar a tiratura limitata.

Il primo esemplare prodotto quest’anno è stato portato proprio vicino al Lago di Como per essere consegnato al proprietario. Si tratta di uno dei cinque esemplari che verranno prodotti e di cui, in realtà, non sono noti né il prezzo, né gli eventuali acquirenti che già se li sono aggiudicati.

Ciò che sappiamo è che il designer Norihiko Harada si è ispirato alla 8C 2500 Sport Zagato del 1931 e alla 450S Coupé Zagato del 1957 per la realizzazione di questa Mostro Barchetta. Sotto il cofano, invece, troviamo un motore tra due disponibili: un V8 aspirato da 4,2 litri o un V6 biturbo da 3,0 litri. Le potenze sono comprese quindi tra i 414 e i 621 cavalli, mentre il telaio rimane sempre in fibra di carbonio-acciaio per un peso complessivo di 1.200 chilogrammi.

Si tratta di un vero e proprio gioiello che, fortunatamente, possiamo vedere nel filmato per circa cinque minuti: se siete appassionati, è davvero una visione imperdibile…condita da un rombo del motore altrettanto favoloso!

A proposito di Maserati, a fine maggio è stata ufficializzata la Maserati MC20 Cielo da 630 cavalli.