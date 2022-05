Semafori con countdown in Italia: dopo 12 anni di attesa ci siamo quasi

Mentre aspettiamo con impazienza i semafori con intelligenza artificiale incorporata, capaci di far scorrere il traffico in maniera ottimale, in Italia potrebbero arrivare i semafori con il countdown. In Europa sono diversi i Paesi che già li utilizzano e ora potrebbero arrivare anche da noi per decreto, portando diversi vantaggi.

Sono 12 anni che attendiamo un decreto che ufficializzi "le caratteristiche d'omologazione e di installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci e dei nuovi impianti semaforici", come ha scritto anche l'ASAPS, l'Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale. Decreto che fa il pari con le regole di installazione degli autovelox, anch'esso atteso da 12 anni.



Tornando al countdown semaforico, la prima legge che lo ha nominato è stata la 120 del 2010, indicandolo nell'articolo 60, successivamente un decreto del 2017 portava alcune nuove norme in merito, nel 2019 però una nota rendeva essenziale una revisione del suddetto decreto. Insomma, per riassumere: un gran pastrocchio all'italiana, fatto di burocrazia e tempi morti, una questione finita anche alla Commissione Europea e che ora potrebbe sbloccarsi una volta per tutte.



Dalle zone in cui i dispositivi sono stati usati in via sperimentale arrivano ottime notizie, con una maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti. Anche l'utilizzo del countdown per i veicoli a motore può portare dei vantaggi, con tempi di reazione diminuiti allo scattare della luce verde - con conseguenti vantaggi alla circolazione. Torniamo a parlare della questione poiché un nuovo decreto ha ottenuto via libera lo scorso 9 febbraio, includendo alcune proposte fatte da ANCI e UPI. Ad alcuni incroci potrebbe così scattare l'obbligo di countdown, si attendono però le regole definitive.