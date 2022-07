Dalla Countach alla LM 002: cosa non poteva fare il V12 Lamborghini?

Il 2022 è un anno molto importante per Lamborghini, che sta celebrando il suo V12 prima che vada in pensione dopo 60 anni di storia. Un propulsore che a Sant'Agata Bolognese, nella sua evoluzione finale come motore termico "puro", uscirà di scena con la Aventador Ultimae di fine 2022 ma che negli anni ha spinto vetture anche molto diverse fra loro.

Quelle che vedete nelle immagini sono una Lamborghini Countach e una Lamborghini LM 002. A prima vista i due veicoli non hanno nulla in comune, a parte il marchio del toro; ebbene entrambi montavano il celebre V12 della casa di Sant'Agata.

La Countach ha sfoggiato un V12 Lamborghini sin dalla sua presentazione ufficiale avvenuta al Salone di Ginevra nel marzo del 1971. All'epoca montava un V12 a 60° montato in posizione longitudinale posteriore con cilindrata da circa 5 litri (4.971 cc) per 440 CV di potenza. Dopo la LP 500 è arrivata la LP 400 da 375 CV a 8.000 giri/min, entrata in produzione a fine 1973. Dopo 152 esemplari è arrivata nel 1978 la LP 400 S, una versione che caratterizzerà la storia Lamborghini per i 12 anni successivi - guadagnando persino una comparsata su grande schermo nel film The Cannonball Run. Di evoluzioni della Countach ce ne saranno ancora, pensiamo alla LP 5000 S con V12 da 4.8 litri e 375 CV, la Quattrovalvole con motore V12 5.1 litri da 455 CV, fino all'ultima Countach uscita dalle linee di montaggio il 4 luglio 1990, entrata direttamente al MUDETC, il museo Lamborghini a Sant'Agata Bolognese - dove siamo stati di recente a visitare la linea produttiva della Lamborghini Huracàn.

Più corta e travagliata è stata la storia del fuoristrada LM 002, nato nello stesso periodo della Countach e con la stessa meccanica della sportiva. Il suo motore V12 da 5.2 litri era stato depotenziato di 20 cavalli per utilizzare carburanti meno raffinati, con il montaggio spostato in posizione longitudinale anteriore. Questo veicolo si può oggi definire la madre di tutti i SUV contemporanei, Lamborghini Urus compreso. Della LM 002 fu creata anche una versione speciale con motore V12 da 7.2 litri per 700 CV, in uso solitamente sulle imbarcazioni off-shore. Soprannominata Rambo Lambo, oggi si riassume con una definizione data da un giornalista dopo una prova dell'auto: "A 200 km/h la LM 002 non fende l’aria. La schiaffeggia con orgoglio".