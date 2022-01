Qualcuno ha costruito un kit widebody per la Honda E: sembra pronta per correre in pista

Chi l’ha detto che le auto EV devono essere senza carattere? La piccola Honda E è una compatta dal look più che riuscito, che coniuga delle linee morbide che sembrano arrivare dal passato, assieme alla più recente tecnologia nel campo della mobilità elettrica. Ma se volete un look più selvaggio, un costruttore inglese ha la soluzione adatta a voi.

Stiamo parlando di Innovate Composites, una piccola realtà d’oltremanica che è specializzata nella lavorazione e costruzione di componenti in fibra di carbonio, e che ha deciso di creare un kit dedicato alla piccola compatta giapponese.

L’auto cambia letteralmente faccia, e da innocua utilitaria si trasforma in un oggetto che non stonerebbe affatto tra i cordoli di una pista, magari in un monomarca a lei dedicato. Il kit offre un nuovo paraurti frontale, con una bocca centrale nella parte bassa e baffi aerodinamici sulle parti laterali. I passaruota si allargano per accogliere cerchioni maggiorati, e nuove minigonne più sportive raccordano le forme dell’anteriore con quelle del posteriore.

Il posteriore è caratterizzato da un immenso diffusore d’aria che occupa quasi tutta la larghezza dell’auto, a cui si aggiunge uno spoiler piuttosto pronunciato che si estende dal lunotto posteriore. L’allestimento di prova che vedete è ormai ultimato, e nei piani del costruttore c’è la volontà di creare un kit in edizione limitata, che renda omaggio alla vittoria del binomio Honda e Max Verstappen nel campionato mondiale di Formula 1 2021.

Potrebbe trattarsi di un’edizione limitata di soli 33 esemplari, come il numero portato in gara dal pilota olandese, ma potremmo aspettarci anche una livrea dedicata alla monoposto, mostrata anche in alcuni render ad opera del designer Hugo silvia, che trovate nella galleria qui in basso.

In ogni caso si tratta di un progetto molto interessante, che dimostra un crescente interesse nella personalizzazione dei veicoli elettrici: di recente vi abbiamo parlato dell’accordo tra Unplugged Performance e Koenigsegg per la creazione di componenti dedicati ai modelli Tesla.