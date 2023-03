Qualcuno ha costruito una Bugatti Veyron limousine ed è in vendita ad un prezzo stracciato

Una volta le limousine si contavano sulle dita di una mano, ma al giorno d’oggi abbiamo visto auto allungate di ogni tipo, dagli Hummer alle Ferrari limousine con ali di gabbiano, ma ancora ne mancava all’appello una col marchio di Molsheim, o quasi: qualcuno ha costruito una Bugatti Veyron limousine, ed ora è in vendita.

Molti di voi staranno pensando che prendere un’auto tanto costosa ed esclusiva per poi “devastarla” con una trasformazione di questo tipo sia da folli, e infatti quella che vedete non ha nulla in comune con la Veyron originale, se non il look estetico.

Questo progetto è iniziato nel 2001 partendo da una Lincoln Town, acquistata per 9.000 dollari, che poi è stata equipaggiata con un motore V8 di derivazione Ford, così come la piattaforma Panther dell’ovale blu, che è stata allungata per dare vita alla limousine. Il look però doveva essere da riferimento, per questo l’ideatore ha deciso di creare il frontale e il retrotreno della Veyron, utilizzando pannelli di vetroresina, utilizzata poi per completare anche tutto il corpo allungato della carrozzeria.

Le ciliegine sulla torta sono le portiere anteriori con apertura verticale in stile Lamborghini, al contrario delle posteriori che invece si aprono ad ali di gabbiano. Il progetto della Veyron Limo è stato finalmente completato, ma va ancora ultimato: la carrozzeria va verniciata mentre gli interni devono essere completati dato che al momento sono ancora piuttosto rudimentali nonostante la presenza di un enorme divano che si estende in tutta lunghezza.

Al suo completamento ci penserà però il futuro proprietario, dato che l’ideatore del mezzo l’ha messa in vendita su eBay per 25.000 dollari (23.300 euro circa), ovvero il denaro speso per la realizzazione di questo ambizioso progetto. E a proposito di Bugatti costruite in casa, date un’occhiata a questa Veyron costruita a mano da un contadino vietnamita.